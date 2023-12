Premio Alto Medio Sannio Card al centro storico di Trivento. Il riconoscimento è andato all’antico borgo di Trivento per essersi posizionato terzo sito turistico più efficiente nella distribuzione della Card Alto Medio Sannio. Inoltre, presso il Palazzo san Francesco di Agnone, sempre nel merito del Premio, sono andati riconoscimenti a tre attività di ristorazione e ricettive di Trivento: Baita Pavò, Quemado e Osteria Donna Francesca. Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale, “sono segnali importanti ed attesi – il commento del sindaco Pasquale Corallo e del vicesindaco Sandra Stinziani – sono spiragli che ci fanno essere ottimisti e ben sperare per il futuro, per un rilancio del nostro territorio, con le sue peculiarità che messe in rete possono fare la differenza. La Strategia Nazionale Aree Interne inizia da i suoi frutti – chiudono gli amministratori – questa è la strada giusta che va percorsa e ampliata”. L’Alto Medio Sannio Card è una carta turistica gratuita e personalizzata – si riporta sul sito ufficiale – allegata ad una guida cartacea in doppia lingua (italiano e inglese) e scaricabile in digitale da questa web app, che mette in rete le eccellenze del territorio molisano che abbraccia i 33 comuni della SNAI Strategia Nazionale Aree Interne – Alto Medio Sannio, di cui il Comune di Agnone è capofila, dando ai visitatori uno strumento utile ed efficace per esplorare e vivere vacanze ed esperienze in Molise. Si tratta del primo progetto di turismo integrato della più grande area interna del Molise, promosso e finanziato dalla SNAI Alto Medio Sannio, di cui i centri principali sono Agnone, Frosolone e Trivento. L’Alto Medio Sannio Card, che unisce i principali siti della cultura e le attrazioni naturali, gli operatori turistici della ristorazione, dei prodotti tipici e dei servizi turistici del territorio, consente di ottenere sconti e vantaggi sulle visite ai musei e alle riserve naturali, nei ristoranti, nei negozi di prodotti tipici e di artigianato. Un modello aggregativo di tutta la filiera turistica, con l’importante obiettivo di sostenere e promuovere il turismo in una delle aree più affascinanti del Molise, tra paesaggi sorprendenti ricchi di biodiversità, profumi di sapori della tradizione, storie di Transumanza e di Sanniti, borghi e paesi incastonati tra le rocce, cime da raggiungere e fiumi da esplorare, castelli storici, arti antiche e contemporanee, piatti della memoria e prodotti unici, come il caciocavallo e il tartufo.