Passa all’attacco Costruire democrazia contro la maggioranza in Consiglio regionale, dopo l’approvazione del bilancio di previsione e con esso l’aumento delle addizionali Irpef per ripianare il debito in sanità. Nel corso di una conferenza stampa il consigliere regionale Massimo Romani e l’avvocato Pino Ruta hanno annunciato la presentazione di una diffida con la quale chiedono alla Giunta di tornare sui suoi passi e rivedere il provvedimento. “Non è giusto che siano gli incolpevoli contribuenti molisani a pagare un debito accumulato da 14 anni a questa parte – hanno detto nel corso dell’incontro – In questi anni sono stati commessi molti errori nella gestione della sanità e i commissari che sino sono succeduti non sono riusciti a far superare il piano di rientro. Nelle prossime settimane mettere in atto altre iniziative per far capire ai cittadini come stanno realmente le cose”, hanno concluso Romano e Ruta