Campus invernale, il Comune di Trivento cerca soggetti realizzatori. Il Comune di Trivento ha a disposizione un contributo residuo di euro 2.751,36, finalizzato al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, dai 5 ai 10 anni, che intende utilizzare per attività realizzate nel periodo 23/12/2023 – 31/12/2023. Si rende noto, a tutti i soggetti interessati – fanno sapere dall’Area Politiche sociali, con riferimento l’assessore Sandra Stinziani – che è possibile presentare manifestazioni di interesse a realizzare un progetto nell’ambito sopra indicato. Si fa presente che saranno messi a disposizione i locali della scuola di Trivento, nello specifico la palestra e l’auditorium. La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare un progetto per la realizzazione, in collaborazione con il Comune, relativo al servizio in argomento. Ogni soggetto interessato può presentare una sola proposta. L’importo del finanziamento concedibile per ogni progetto presentato, sarà proporzionato al numero di bambini iscritti, alla prevista durata giornaliera (numero di ore) del servizio. L’Amministrazione intende soddisfare tutte le richieste presentate nel limite del finanziamento ricevuto. Il finanziamento richiesto deve essere giustificato da un quadro economico dettagliato per voci di spesa e tale quadro dovrà essere allegato al progetto presentato, a pena di esclusione. Le attività educative del progetto dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023 e potranno essere riconosciute soltanto le spese strettamente relative al progetto e riferite al periodo di effettiva erogazione del servizio. Le spese dovranno essere rendicontate dal soggetto realizzatore entro il 8 gennaio 2024. Il Comune Trivento, qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse, nell’impossibilità di finanziarle tutte, stabilisce criteri di priorità relative alla qualità del progetto e dell’offerta formativa, anche con riferimento alla flessibilità dell’orario da adottare e, comunque, non in contrasto con le finalità dell’Avviso, che non limitano la concorrenza e siano rispettosi delle leggi su trasparenza, anticorruzione, disposizioni in materia di contratti e privacy. Inoltre, i suddetti soggetti realizzatori, comprovati i requisiti di esperienza richiesti dall’Avviso assumono i seguenti impegni: 1. organizzare un Servizio nel territorio del Comune di Trivento, indicando il numero massimo e minimo di bambini frequentanti e l’orario di apertura minimo e massimo; 2. garantire l’effettivo esercizio del servizio indicato nel progetto; 3. stabilire con il proprio personale educativo ed ausiliario rapporti di lavoro alle dipendenze a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria; 4. le associazioni senza scopo di lucro possono operare con propri volontari. Il presente atto è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Trivento, nel sito istituzionale dell’Ente: www.comune.trivento.cb.it. I soggetti che intendono realizzare il servizio sono tenuti ad inviare la propria manifestazione di interesse al Comune di Trivento, Via Torretta n. 6 – 86029 Trivento (CB) entro e non oltre le ore 14.00 del 21/12/2023. L’invio dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mail: protocollo.trivento@pec.it Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse i documenti dovranno essere debitamente firmati dal legale rappresentante del soggetto realizzatore.