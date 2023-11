Share on Twitter

Da un lato pescatori da generazioni, dall’altro nuovi spazzini del mare, veri ambientalisti. I sacrifici sono tanti. Un settore troppo importante per l’economia locale, la pesca continua vivere un momento di grossa difficoltà, dal caro gasolio persistente alle misure restrittive dell’Europa che vuole controllare l’attività anche con le telecamere a bordo delle barche. La carenza di incentivi pesa e anche la piccola pesca a Termoli sta vivendo il dramma della morìa di vongole. Al mercato ittico, in occasione della giornata mondiale della pesca, gli operatori del comparto si sono ritrovati per un momento di preghiera e riflessione. Il pressing sulle istituzioni è continuo.

Sostegno e vicinanza anche dalla Chiesa

Fulcro della collaborazione tra pescatori e commercianti è il mercato ittico che ha necessità di funzionare sempre meglio.