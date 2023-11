Scrivere una cronaca di un evento organizzato al massimo non sempre diventa cosa semplice, maggiormente se è riuscito ad emozionare e coinvolgere al punto di far sentire protagonista ogni singolo partecipante.

L’evento “Alvignano Corre”, tenutosi domenica 12 novembre, per le qualità che sfoggia, richiama da tempo la sua attenzione piantandosi tra le manifestazioni di Corsa su Strada in Campania in quelle più capaci di lasciare il ricordo della cordialità della gente del posto, i colori della città e la buona organizzazione, tutti ingredienti per assegnarla il successo anche per questa ottava edizione.

Una gara dieci chilometri da macinare tutta d’un fiato, con il gesto atletico, in un percorso non facile per i suoi saliscendi aggravato dal manto stradale viscido nella prima metà del tracciato a causa della pioggia per fortuna rientrata. Il treno di atleti al comando della gara, sono rimasti compatti per oltre metà gara, poi via,via si è allungato. Bravo DI PUOTI Francesco a mettere i diretti avversari in fila vincendo la distanza e a bloccare cronometro a 34’18”. La gara femminile, ha registrato la vittoria con MANIACI Francesca con il tempo di37’59”, che è andata in fuga dai primi metri della partenza. Cinquattotto i Team che hanno preso parte, la speciale classifica mette al primo posto la società di Caserta, ma a dire la sua è stata la Asd Free Runners Isernia Elcom Distrubuzione, la quale con 13 atleti è arrivata ad agguantare il 6 posto assoluto e prima società extraregionale, un orgoglio per il Molise. La Asd Free Runners Isernia Elcom Distribuzione, si è resa protagonista ancora una volta con D’Andrea Giovanni; Pirone Nicola; Di Gneo Loredana; Romano Armando; Quirico Pier Giorgio; Martella Domenico; Santacroce Amadio; Lettieri Giuseppe; Milano Fabio; Milano Giovanni; Seguella Emanuele; Di Monaco Vincenzo e Castaldi Michele, che grazie ai loro posizionamenti hanno reso possibile tutto ciò.

Spostandoci nel territorio di Campobasso, è da segnalare la presenza di DI CARLO Manuel e Gagliardi Claudio, che si sono messsi in mostra per la “solidarietà” partecipando alla Su&Giù, oramai giunta alla 50ma edizione, un evento che raccoglie 5.000 partecipanti, tutti con l’obiettivo di fare beneficenza, perché la Asd Free Runners Elcom Distrbuzione, è anche solidarietà e inclusione.

…quando la corsa è amore e passione