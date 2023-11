Share on Twitter

Motori accesi, ruspe ed escavatori all’opera. Partiti i lavori del raddoppio ferroviario Termoli-Ripalta. Cantiere aperto a Campomarino con mezzi e operai dell’impresa D’Agostino in azione. 430 milioni di euro, interventi previsti in 6 anni. Un progetto mastodontico atteso da almeno 30 anni.

Rinvii su rinvii, dinieghi, autorizzazioni e rifiuti, controproposte. Una storia lunga e sfiancante. Fino alla variante di progetto. Oggi lo scenario cambia.

Rispetto all’inizio il tracciato ha subito un arretramento dalla costa verso l’interno passando sotto Campomarino con una galleria. Poi anche un viadotto di 2 chilometri che eviterà possibili inondazioni a Pantano Basso. Questi i maggiori interventi previsti nella maxi opera.

A giugno scorso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della aggiudicazione dei lavori. Il raddoppio Termoli-Ripalta si aggiunge al primo lotto Ripalta- Lesina.

Complessivamente uno sviluppo di circa 33 chilometri. avrà l’incremento della capacità della linea da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h, maggiore regolarità dei viaggi e riduzione dei tempi di percorrenza per i servizi di lungo tragitto. Una necessità cronica, velocizzare e ottimizzare gli spostamenti per decenni una richiesta accorata. Nell’unico tratto della dorsale adriatica a binario unico.