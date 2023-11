Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 16 in territorio di Campomarino: coinvolte tre auto, cause e dinamica dell’impatto sono in corso di accertamento. Due i feriti trasportati per controlli all’ospedale di Termoli: un uomo di 55 anni di Termoli una donna di 29 anni di Campomarino. Sul posto oltre agli operatori di 118 e Misericordia anche la polizia e vigili del fuoco.