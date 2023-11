A seguito dell’Avviso trasmesso dalla GRIM – Gestione Risorse Idriche Molisane – si informa che per domani Giovedì 9 NOVEMBRE 2023 è stata disposta la chiusura di alcuni plessi scolastici o la sospensione delle attività didattiche, con relative Ordinanze sindacali (dalla 27 alla 32) in accordo con i Dirigenti scolastici, secondo quanto di seguito indicato:

1) Per l’I.C. MONTINI la chiusura dei seguenti plessi scolastici:

Via De Gasperi (Scuola Primaria e Infanzia Cep Sud)

Via Piave (Scuola Infanzia Cep Nord)

Plesso Mascione, Ex Casa dello Studente (Scuola Primaria Giovanni Paolo II e Infanzia Cep Sud);

2) Per l’I.C. JOVINE per le sezioni e le classi che usufruiscono del servizio mensa la sospensione delle attività didattiche con relativa uscita da scuola alle

Ore 13,00 per la Scuola dell’Infanzia di Via Liguria

Ore 13,20 per la Scuola Primaria di Via Friuli Venezia Giulia;

3) Per l’I.C. PETRONE per le sezioni e classi che usufruiscono del servizio mensa la sospensione delle attività didattiche con relativa uscita da scuola alle

Ore 13.00 per la Scuola dell’Infanzia di Via Pirandello

Ore 13,00 per la Scuola dell’Infanzia di Via Leopardi;

4) Per l’I.C. D’OVIDIO per le sezioni e le classi che usufruiscono del servizio mensa la sospensione delle attività didattiche con relativa uscita da scuola alle

Ore 13.00 Infanzia Via Berlinguer ubicata in via Jezza Sez. C-D

Ore 13.00 Infanzia Via Jezza ubicata in Via Gorizia Sez. F – G

Ore 13.00 Infanzia Via Tiberio ubicata in Piazza della Repubblica Sez. M-N

Ore 13.30 Scuola Primaria E. D’Ovidio Via Gorizia Classi 1B-2B-4B-5B

Ore 13.30 Scuola Primaria N. Guerrizio in Via Berlinguer 1D-1E-4D-5D;

5) Per l’I.C. COLOZZA

– la chiusura dei plessi scolastici

Scuola Primaria Scarano Nicola

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Sede Centrale I.C.Colozza

– la sospensione delle attività didattiche dalle ore 13.00 con relativa uscita da scuola per

la Scuola dell’Infanzia Via Insorti d’Ungheria;

6) Per l’ISTITUTO MARCONI la sospensione dell’attività didattica antimeridiana fino alle ore 13.00.