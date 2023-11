I carabinieri forestali di Termoli hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di uno dei due incendi del 27 ottobre scorso in località Ponticelli nella città adriatica.

Allertati i vigili del fuoco e giunti subito sul posto, i militari quel giorno notarono una persona che frettolosamente e con fare sospetto si metteva alla guida di un’auto parcheggiata lungo la strada e si allontanava. Di lì a poco, proprio da quel posto si sviluppò un ulteriore fronte di incendio.

Per i carabinieri, l’allevatore che è solito condurre al pascolo i propri cavalli in quella zona, ha agito con lo specifico intento di utilizzare il fuoco per rinnovare il “cotico erboso”. E’ accusato di incendio.