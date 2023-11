Gli aspetti tecnici e amministrativi sono stati messi a posto per la gara per i lavori relativi agli interventi in difesa della costa molisana. 2 i milioni di euro finanziati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019 nell’ambito della programmazione del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020.

Al netto dell’Iva, l’importo dei lavori messi a gara e di poco più di un milione e mezzo di euro. Interesseranno la fascia di costa di Montenero di Bisaccia, Termoli e Campomarino.

La gara è stata espletata da INVITALIA che ha il ruolo di Centrale di Committenza per conto del Commissario di Governo per contrastare dissesto idrogeologico in Molise.

“Nei prossimi giorni – ha comunicato il presidente della Regione e Commissario per il Governo Francesco Roberti – ci sarà la consegna dei lavori e – ha sottolineato – finalmente si potrà procedere per risolvere quelle situazioni di maggior rischio per l’incolumità sia pubblica sia privata e, altro aspetto importante, per la salvaguardia dell’ambiente marino. Tutta la struttura commissariale – ha aggiunto Roberti – in sinergia con il Dipartimento IV della Regione Molise ha lavorato per arrivare a questo momento che – ha concluso con soddisfazione il governatore – rappresenta un primo passo verso la messa in sicurezza del nostro tratto di costa”.