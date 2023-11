Il Wwf di Abruzzo e Molise ha presentato un’integrazione alle osservazioni già inviate dal Wwf Molise alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in merito al progetto Pizzone 2, progetto che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sui territori a confine tra Abruzzo e Molise. Le nuove osservazioni inviate – fanno sapere dall’associazione ambientalista – “sottolineano le carenze degli studi sotto vari aspetti: in particolare nella documentazione prodotta è riportata solo la descrizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idriche, idrogeologiche, naturalistiche dell’area interessata dal progetto e dei possibili impatti, rinviando all’elaborazione del progetto esecutivo (e quindi a dopo la Valutazione di impatto ambientale), se non addirittura alla fase di realizzazione del progetto, l’esecuzione di indagini specifiche volte a individuare gli effettivi impatti e persino ad accertare la presenza di un particolare elemento naturalistico”. In conclusione il Wwf delle due regioni ribadisce una generale contrarietà all’opera: “Emerge chiaramente che il progetto comporta danni ambientali evidenti, nonché impatti su specie tutelate presenti all’interno dei siti non mitigabili che dovrebbero comportare come unica conclusione possibile l’abbandono del progetto”.