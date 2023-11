Il vento, dopo una giornata di tregua, è tornato ad imperversare soprattutto sul Basso Molise. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio per coperture divelte, tegole pericolanti e alberi caduti. I disagi maggiori a Guglionesi, Palata, Montecilfone e Casacalenda. L’intervento però più impegnativo sulla Bifernina, a poca distanza dal bivio per San Martino, dove si è sviluppato un incendio: a fuoco materiale plastico e sterpaglie. La lunga colonna di fumo che si è sprigionata ha invaso la strada tanto che si è resa necessaria la deviazione sulla Statale 87. L’area è stata subito presidiata dai carabinieri.

Nella zona si sono comunque ridotte le criticità legate al vento, dalle 6000 richieste di intervento alla rete elettrica il numero è sceso a un migliaio. Gran parte di Palata è rimasta al buio per ore. Un altro grave disallineamento, in via di risoluzione, si è verificato nel centro storico di Montecilfone, senza corrente per lungo tempo.