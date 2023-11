La palestra di Casacalenda posta sotto sequestro insieme all’area circostante. A conclusione dell’ispezione di oggi pomeriggio, i Vigili del Fuoco hanno apposto i sigilli. Presente il sindaco del paese Sabrina Lallitto. Il nucleo di Polizia giudiziaria dei Vigili del Comando di Campobasso ha requisito la struttura per la verifica di una serie di aspetti tecnici legati alla stabilità dell’edificio.

“Potevano esserci i nostri figli in quella palestra, oggi o un altro giorno di scuola e non ce lo saremmo perdonati mai. Qualcuno pagherà. Faremo quanto è nelle nostre possibilità perché ciò accada”. Così, in un messaggio sui social, il sindaco di Casacalenda Sabrina Lallitto.

Continuano i disagi provocati dal vento forte dei giorni scorsi. In alcune contrade di diversi paesi come Palata, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Guardiaregia manca ancora la corrente elettrica. Diversi sindaci hanno disposto la chiusura dei cimiteri e a Guglionesi per lunedì il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole per continuare a effettuare controlli sulle strutture.