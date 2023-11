Il senso civico, il rispetto per l’ambiente e il prossimo si misurano anche da come un cittadino smaltisce i rifiuti. Non è un’esagerazione, perchè la pulizia e il corretto conferimento di ciò che è considerato da scartare sono importanti nel vivere civile e comune. Così come tenere pulite le aree di conferimento nelle città.

Le segnalazioni di inadempienze sono all’ordine del giorno. A Campobasso si annunciano tempi duri e sanzioni per quei cittadini che lasciano, “a volte anche per molti giorni”, i mastelli della raccolta differenziata nelle rastrelliere o su strade e marciapiedi, nonostante siano stati svuotati dall’azienda addetta alla raccolta.

Il sindaco, Paola Felice, ha emesso un’ordinanza che vieta in modo chiaro e diretto tali comportamenti. “Qualora i contenitori dei rifiuti vengano lasciati, appunto, nelle rastrelliere o su area pubblica o privata ad uso pubblico dopo lo svuotamento oltre 24 ore dal primo controllo da parte degli organi di vigilanza” – si legge nel provvedimento – il titolare del mastello, individuato con il riconoscimento dei codici a barre, “sarà sanzionato. E le sanzioni vanno da da 25 a 500 euro. Se la violazione va oltre oltre le 24 ore è applicata al rimozione dei contenitori con spese a carico del proprietario”.

Misure purtroppo necessarie, hanno commentato in diversi, poiché il senso civico in alcuni manca.