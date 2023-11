La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Campobasso letteralmente presa d’assalto. Centinaia le chiamate e gli interventi non si contano più. Mezzi e uomini impegnati su più fronti, per tutta la notte ma anche nelle ore successive. Un lavoro continuo, incessante.

La pioggia battente, ma soprattutto il vento che questa notte ha raggiunto anche i 140 km orari in alcune zone, ha creato disagi ovunque. Nell’hinterland di Campobasso strade ostruite da rami e tronchi di alberi sradicati verso Montagano, Matrice, sulle statali tra Bojano, Sepino, Castropignano e altri paesi.

A Ripalimosani, all’ingresso, rami di una quercia secolare sulla strada di ingresso e area messa in sicurezza. Coperture di rimesse, anche in lamiera, volate via a Campolieto, ma anche di aziende agricole a Trivento, ma non solo. A Gambatesa, sulla Fondovalle Tappino, problemi alla copertura di un capannone avicolo. Nei centri abitati tegole venute giù dai tetti.

Disagi nell’area Trignina verso il male, a Montefalcone, San Felice, Castelmauro, Montemitro, Acquaviva Collecroce. Anche cavi elettrici tranciati e la corrente che è mancata a lungo. Scuole chiuse a Larino, Montefalcine, Ururi e in altri comuni.

Come se non bastasse due gli incendi in basso Molise, A Montenero e nelle Piane di Larino.

Per le prossime ore, dal punto di vista metereologico, è previsto di nuovo vento domenica.