Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha nominato Giovanna Grignoli, presidente dell’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso, come collaboratrice esperta del Tavolo tecnico per l’attuazione e la riforma della legge 112 del 2016 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Tra le competenze del tavolo – si legge nella nota del Ministro – anche l’approfondimento sull’ampliamento del novero dei meccanismi giuridici per proteggere e destinare le risorse patrimoniali delle persone con disabilità, dei loro familiari o di terzi in favore dei percorsi di vita dei diversamente abili”.