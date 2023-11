Poche persone in visita al cimitero di Campobasso per giornata dedicata tradizionalmente alla commemorazione dei dei defunti. Oggi, come ieri, non c’è stato l’atteso affollamento che si verificava negli anni passati davanti e dentro il camposanto di via San Giovanni. Due pattuglie di vigili urbani ad evitare ingorghi e garantire parcheggi nelle aree consentite. In realtà, fatta eccezione per qualche automobilista un po’ distratto che ha lasciato l’auto in sosta dove non era consentito, gli agenti della municipale non hanno avuto un gran da fare, vista la bassa affluenza di persone e mezzi. E per i fiorai che da sempre allestiscono i loro banchi all’ingresso del cimitero, quest’anno le vendite sono andate male.

Intanto arrivano numerose segnalazioni, da parte dei cittadini, di situazioni di degrado e incuria. E ogni volta che le previsioni meteo annunciano temporali di forte intensità c’è la preoccupazione per il rischio allagamenti, dopo quelli che si sono verificati in passato.