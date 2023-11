Sit in di protesta ieri pomeriggio davanti alla chiesa di Rocchetta a Volturno durante la messa in cui, alla presenza del vescovo di Isernia Camillo Cibotti, è stato presentato il nuovo parroco del paese. Una manifestazione pacifica organizzata da alcuni fedeli della comunità in provincia di Isernia per chiedere con cartelloni e slogan la verità sulle dimissioni del vecchio parroco don Francois Kayiranga.

“Vogliamo sapere perché è andato via – dicono in coro i manifestanti – Qui da noi stava bene, ha cambiato idea improvvisamente. Vogliamo la verità dal vescovo Cibotti, non possiamo accettare che don Francois sia andato via così”.

Intanto, il nuovo sacerdote del paese sarà padre Raymondo Rakotoarisoa, molto apprezzato a Carpinone dove è stato il parroco per cinque anni.

Padre Raymondo, originario del Madagascar, fa parte dell’ordine religioso dei trinitari e subentrerà al parroco la cui partenza ha lasciato non pochi strascichi polemici nel comune di Rocchetta a Volturno.

A conclusione della cerimonia religiosa, il vescovo Cibotti non si è sottratto al confronto con i fedeli di Rocchetta a Volturno. “Le motivazioni dell’addio di don Francois sono personali – ha riferito Cibotti – Non posso di certo violare la privacy del parroco spiegandovi i motivi della sua decisione. Sono rimasto rammaricato anch’io dalla sua scelta, anche perché è difficile reperire nuovi sacerdoti e così ben voluti dalla comunità”.

La polemica è rientrata alla fine dell’incontro: tutta la comunità ha abbracciato il nuovo parroco don Raymondo e lo ha sostenuto con un lungo applauso di incoraggiamento.