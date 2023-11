Ricordo e speranza, nelle luci che hanno illuminato i luoghi del dolore e della memoria. In tanti hanno partecipato anche quest’anno alla fiaccolata organizzata dal Comitato Vittime della scuola elementare a San Giuliano di Puglia.

Ancora un’occasione per tenere viva la consapevolezza dei tragici eventi a distanza di 21 anni ma anche per coinvolgere le nuove generazioni e sensibilizzare sempre le istituzioni sul tema della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Commovente il momento al parco della memoria. Palloncini bianchi per indicare i ventisette bambini, rosso quello della maestra lasciati verso il cielo; poi tutti insieme in un abbraccio ideale lungo la strada tracciata e ripercorsa in questi lunghi anni in un silenzio assordante.

Il corteo si è prima fermato davanti al palazzetto dello sport, in quei tragici giorni trasformato in una grande camera ardente. Dopo il momento di raccoglimento ha raggiunto il cimitero.

Persone di ogni età, anche dei paesi limitrofi e non solo, hanno voluto partecipare alla fiaccolata, un appuntamento fisso che nel tempo si consolida e richiama a San Giuliano di Puglia anche soccorritori, volontari, rappresentanti di associazioni. Dove, a distanza di oltre 20 anni, la comunità risponde presente, non vuole arrendersi e continua a vivere cercando di costruire un futuro.