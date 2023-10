ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

ELISA VOLLEY POMIGLIANO 2

(25/18, 25/27, 23/25, 25/20, 16/14)

CAMPOBASSO: Rescignano 12, Sulmona 11, Zanettin 25, Pacelli 14, Diana 9, Zanni 4, Ferrari (L2) 1; Masotti 1, Del Fra, Santucci (L), Ceccato. Ne: Minuti, Mottola e Calcutta. All.: Maniscalco.

POMIGLIANO: Coppola, Libraro En., Napolitano S., Ammirati, Madonna, Esposito An., Castagliuolo (L); Brancaccio, Tartaglione S., Mauro, Pirozzi. Ne: Napolitano e Tartaglione M. (L2). All.: Libraro G.

ARBITRI: Totò e Mercuri (Fermo).

NOTE: cartellino rosso a Brancaccio (Pomigliano) sul 24-18 del primo set. Cartellino giallo a Libraro G. (allenatore Pomigliano) sul 23-18 del primo set e a Santucci (Campobasso) sul 14 pari del quinto set. Durata set: 28’, 36’, 34’, 31’ e 22’. Campobasso: battute vincenti 3, battute sbagliate 17, muri 15. Pomigliano: bv 7, bs 15, m 14.

Prosegue il cammino senza macchie per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso, che conquistano il terzo successo in altrettante gare e, pur cedendo il primo punto stagionale al Pomigliano, riesce a sorridere al termine di un’autentica maratona di due ore e trentuno minuti sul rettangolo di gioco del Montini. Nel primo parziale i rossoblù cercano di sorprendere subito i propri avversari prendendo margine, forti di uno Zanettin molto efficace. L’opposto italo-venezuelano comincia ad essere contenuto dal muro dei campani nel secondo periodo con il tecnico rossoblù Maniscalco che prova a dar vita alle prime variazioni. I campani raddoppiano e triplicano, in alcune circostanze, il venezuelano con Enrico Libraro che è l’anima del tentativo di rientro dei campani. Con una combinazione, l’ex Fenice Isernia chiude il secondo set ai vantaggi per i campani e anche nel terzo è l’anima dello sprint che fa sì che i rossoblù si trovino a dover risalire la china. Nel quarto parziale, Maniscalco rinsalda la ricezione con Santucci per Ferrari ed i campobassani si conquistano il tie-break imponendosi a 20. Il tie-break vede i rossoblù partire forte e cambiare di campo avanti di cinque (8-3). I campani però rientrano ed impattano a 14, ma lo sprint è ancora favorevole ai campobassani che, con una bordata di Zanettin, chiudono con un 16-14 a proprio favore.

Al termine della maratona pallavolistica, il tecnico Mariano Maniscalco può dar via libera a tutte le proprie riflessioni e parlare senza mezzi termini «di due punti guadagnati perché abbiamo dovuto fare i conti con grandi difficoltà in diverse situazioni. Giusto merito a Pomigliano perché ha cercato di mettere in evidenza alcune nostre difficoltà, soprattutto il non avere nella sua migliore giornata il nostro opposto e non siamo riusciti a far emergere altre uscite. Occorre lavorare su ulteriori certezze nel complesso del nostro gioco».

Da parte sua, però, il trainer degli Spike Devils non può non notare come il gruppo abbia fatto emergere un carattere in una situazione intricata, aspetto che, nella passata stagione, avrebbe rischiato di portare ad ‘imbarcate’. «A fronte di difficoltà, che ci hanno portato alla rotazione dei laterali di posto quattro e ad un cambio di regia, c’è stata presenza in campo e tanta reazione».

Infine, un accenno va a quella che appare, all’esterno, una sorta di staffetta tra i liberi. «Nel quarto set Lorenzo (Ferrari, ndr) stava ricevendo in maniera un po’ meno performante ed abbiamo utilizzato Marco (Santucci, ndr) al suo posto. Il nostro capitano, complice anche una storia personale che lo porta a vivere fuori da Campobasso, ci sta dando un contributo part-time, ma sappiamo che possiamo sempre contare su di lui e che è sempre lì pronto a darci una mano».

Per i campobassani, ora, sabato ci sarà una nuova trasferta ciociara, stavolta in Ciociaria a Paliano, sul campo di un Palianus che insegue i rossoblù con due lunghezze di distacco.