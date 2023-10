Puntare senza mezzi termini al tris di successi. È l’obiettivo ben preciso in casa EnergyTime Spike Devils Campobasso alla vigilia della contesa che riporterà i rossoblù ad esibirsi sul rettangolo amico del ‘Montini’ per affrontare, nella circostanza, l’Elisa Volley Pomigliano.

Nelle prime due gare, i campani hanno ceduto 3-0 in casa della Virtus Roma, imponendosi, poi, tra le mura amiche col Marino con lo stesso punteggio.

Nel gruppo affidato a Gennaro Libraro, l’assoluto punto di riferimento – oltre che capitano del team – è un altro Libraro, il figlio Enrico, schiacciatore completo in prima come in seconda linea con alle spalle un curriculum di assoluto rilievo (con tanto di fermate in azzurro) ed una presenza anche in Molise come laterale nella Fenice Isernia di serie A2. «Al di là di quello che può esprimere la carta di identità attuale – spiega il trainer dei rossoblù Mariano Maniscalco – è un elemento sempre di assoluto spessore in un organico di buona levatura. Hanno avuto un approccio complicato cedendo in casa della Virtus Roma, risultato che però ci può stare. Dovremo prestare grande attenzione e dare il massimo per provare a centrare il risultato».

Nella circostanza, il tecnico campobassano avrà le rotazioni bloccate tra i centrali. Per Mattia Minuti, infatti, è arrivato l’ennesimo stop di un periodo che continua ad essere particolarmente sfortunato. Stavolta non per problemi fisici, ma per questioni di salute generale con un periodo di stop che, per il posto tre, dovrebbe aggirarsi tra i sette ed i dieci giorni. «Per il resto – aggiunge Maniscalco – non ci sono problematiche ed il gruppo prosegue nella sua ascesa di condizione».

In particolare, il regista Del Fra che, nelle ultime due settimane aveva stretto i denti per delle noie ad una caviglia, è completamente ristabilito. «Per noi – spiega l’allenatore dei rossoblù, entrando nel tema degli aspetti tattici – ci sarà da scendere in campo col massimo rispetto perché avremo di fronte una squadra insidiosa ed in generale affiatata perché formata da un nucleo che gioca da diversi anni assieme. Forse la nostra, in questo senso, è tra le poche squadre di questo girone ad avere un vissuto relativo. Nello specifico, dovremo prestare grande attenzione al fatto che hanno diverse soluzioni di attacco, in particolare con gli attaccanti di mano, entrambi temibili su pipe. Possono contare poi anche su di un opposto dal braccio pesante. Determinante, nel nostro caso, sarà l’uso del servizio. In questa stagione abbiamo diversi elementi in grado di battere con sostanza al salto e che hanno la licenza di tirarla. Tatticamente abbiamo definito una serie di priorità, ma con certezza sarà fondamentale tenere alta la percentuale su cambio palla e lavorare, poi, in fase break sul fronte del muro per cercare di ottenere margini importanti».

Con primo servizio domani alle ore 18 EnergyTime Spike Devils Campobasso sarà diretta da un tandem marchigiano come quello formato dall’ascolano Mirco Totò e dalla fermana Moira Mercuri.