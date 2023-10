Il derby d’Abruzzo fra Avezzano e Chieti richiamerà le attenzioni maggiori degli interessati al girone F. I teatini vogliono conferme al Dei Marsi, i segnali della squadra di Chianese sono inequivocabili: si segna poco, ma si subisce nulla. Un’equazione che sta valendo per ora il primo posto in soltaria. Previsti oltre duemila spettatori ad Avezzano con larga rappresentanza ospite. Nei teatini il portiere Serra sconterà la seconda giornata di squalifica. Il ricco menu della settima di andata pone la seconda della classe Fossombrone al cospetto di un Termoli che dovrà rinunciare al difensore under Garzia squalificato per un turno. Cambiamenti in vista per il tecnico Martino che ha registrato nello scorso turno una squadra in salute, ma non prolifica al punto da battere il Sora.

Il Campobasso ha ritrovato una certa serenità suggellata in due vittorie consecutive. Sarà il vento buono del cambiamento: sta di fatto che i rossoblu hanno realizzato tre gol e nessuna rete al passivo. Una metamorfosi significativa c’è stata dopo l’avvento di Pergolizzi che ha ricevuto un’inibizione fino al prossimo ventiquattro. Ha saltato la Coppa Italia, mancherà anche a Sora. La società rossoblu ha inteso ratificare le promozioni d Piccirilli, Gammieri e Di Biase dall’under 19 alla prima squadra con il benestare di Pergolizzi. L’urgenza sarà adesso trovare dei collaboratori per la juniores che, tuttavia, sarà comunque guidata da Piccirilli nell’impegno di lunedi prossimo a Giugliano. Il Sora di Campolo si è rinforzato nelle ultime ore con l’arrivo dell’attaccante Mattia Gagliardi, classe 2004, proveniente dal Potenza. Per la gara del Tomei di Sora già venduti oltre trecento dei cinquecento tagliandi destinati ai tifosi ospiti. Facile prevedere un tutto esaurito.

L’Aquila di Epifani insegue il terzo successo esterno consecutivo a Tivoli. Due vittorie lontano dallo stadio Gran Sasso intervallate dal pareggio interno abbastanza deludente contro l’Atletico Ascoli.

Inizio a corrente alternata sia per lo United Riccione che per la Sambenedettese domenica avversarie in Emilia Romagna. La formazione marchigiana di Lauro fa fatica a mettere la marcia giusta, mentre il Riccione è andato incontro ad una brutta sconfitta interna. Sarà un test verità per entrambe.

Il Roma City torna a Riano per giocare contro l’Atletico Ascoli. Sarà una verifica consistente dopo la sconfitta a Piedimonte Matese con piu’ di qualche rimpianto riportato nella capitale. Il Senigallia prova a resettare tutto e a tornare a fare partite utili. Nelle Marche arriva un Monterotondo, avversaro sempre pericoloso. Sette giorni fa il monito del tecnico Aldo Clementi che ha fatto capire che il suo Senigallia deve fare di tutto per restare ancorato stretto alla categoria. Il Vastogirardi continua a puntellare l’organico con l’arrivo del difensore Giacomo Ligorio, classe ’93 già in Molise nella stagione 2011/12 con la maglia del Trivento. Domenica al Di Tella ecco il Notaresco: una gara nella quale gli alto molisani hanno davvero poche alternative rispetto alla vittoria. In caso di mancato successo, potrebbero esserci delle novità gia lunedi, ha tuonato stamattina il presidente Di Lucente. L’Fc Matese, in ottimo stato di forma, renderà visita al Fano: classifica alla mano, potrebbero esserci tutte le condizioni per proseguire la striscia utile dei campani.