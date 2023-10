Parte una campagna di screening per la prevenzione del diabete in Molise, regione con più elevata prevalenza della malattia: oltre il 7% rispetto alla media italiana del 5,8%. Lo prevede un decreto firmato dal commissario ad acta Marco Bonamico e dal vice commissario alla sanità Ulisse Di Giacomo. L’attività consisterà in controlli del diabete mediante il test rapido e il dosaggio del glucosio.Si partirà il 13 novembre e si andrà avanti per tre settimane. Sarà l’Azienda sanitaria regionale del Molise, in collaborazione con la Direzione generale per la Salute, a definire le modalità di attuazione dell’iniziativa preliminarmente condivise con la Struttura commissariale.

Il diabete è una patologia ad incidenza crescente, di alta rilevanza per i suoi elevati costi medici, sociali ed economici. La malattia diabetica può manifestarsi anche in età evolutiva e in particolare in questa fascia di età la gestione clinica del diabete è ancora più cruciale per molteplici ragion che i problemi principali per i diabetici non sono più quelli legati alla sopravvivenza ma quelli legali alle complicanze croniche del diabete, sia microangiopatiche, cioè dei piccoli vasi artesiosi (retinoipatia, nefropatia, neuropatia) sia macroangiopatiche, cioè dei grossi vasi arteriosi (cardiopatia ischemica, arteriopatia degli arti inferiori, arteriopatia dei tronchi svraortici). Da qui la volontà di predisporre iniziative volte a garantire ai pazienti molisani, di qualunque età, la cura della patologia e la prevenzione delle complicanze croniche della malattia.