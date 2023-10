Share on Twitter

L’Asrem corre ai ripari sul reparto di Cardiologia del San Timoteo, dove i medici in servizio sono sempre meno.

Il 12 ottobre scorso è stato emesso il bando per 5 specialisti. Intanto è sempre più probabile l’arrivo da venerdì di personale da Pescara.

Per quanto riguarda il bando, la durata degli incarichi sarà pari a quella prevista per il reclutamento di personale mediante concorso pubblico a tempo indeterminato e, comunque, pari a mesi 4. Gli incarichi richiederanno un impegno lavorativo di 34 ore settimanali circa, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dell’unità operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della medesima.

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in 70 euro, comprensivo di qualsivoglia onere. All’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare all’Asrem idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare.