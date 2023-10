Le ruspe sono entrate in azione già da qualche giorno. Alla Montini, al quartiere Cep e in via Crispi. Due edifici dai quali sono passate generazioni di studenti e di insegnanti. Elementari e medie, della zona nord di Campobasso, migliaia di ragazzi si sono seduti in quei banchi e hanno vissuto in quelle storiche aule che ora non ci sono già più.

E’ il programma di edilizia scolastica, attuato dal Comune, che prevede proprio l’abbattimento degli edifici ritenuti insicuri e non a norma, per costruirne nuovi e più moderni. Soprattutto antisismici.

I progetti delle nuove scuole sono stati già approvati e la demolizione fa parte del programma di ricostruzione. Alla Montini e alla Crispi si aggiungerà a breve anche la D’Ovidio. Nella fase in cui verranno effettuati i lavori per ricostruire i nuovi edifici, gli alunni delle elementari e gli studenti delle medie di questi istituti saranno dirottati a Selva Piana. In quella che è nata come struttura fieristica, nel periodo Covid utilizzata anche come centro vaccinale, troveranno posto le aule.

La Giunta di Palazzo San Giorgio ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e il piano economico per adeguare la cittadella dell’economia in scuola materna, elementare e media già ribattezzate ‘Scuola ponte’, proprio perchè soluzione provvisoria. Una scelta molto contrastata soprattutto dai genitori degli alunni, che hanno iscritto i loro figli nelle scuole dei quartieri di residenza e si troveranno a dover arrivare a Selva Piana, per accompagnarli a per riprenderli all’uscita.

Almeno due anni saranno necessari per consegnare le scuole rifatte alla città, che di edificio dedicato alla scuola ne conserva uno dei più belli di Campobasso.

Ma nella Casa della scuola i residenti, anche loro pro tempore, di palazzo San Giorgio hanno deciso di fare altro.