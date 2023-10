Un collegamento più veloce ma soprattutto sicuro tra il centro e il Terminal degli autobus a Campobasso. con questo obiettivo sono stati realizzati i due sovrappassi pedonali attualmente in funzione: il primo che comprende il ramo A e B, parte da Via Mazzini e il secondo, inaugurato da poco, il ramo C, da Via Giambattista Vico confluiscono nell’ampio piazzale dove arrivano decine di pullman e ogni giorno, oltre ai pendolari, ci sono migliaia di studenti da tutti i paesi della provincia e non solo. Da e verso il Terminal si muovono tantissime persone. Quando è stato inaugurato l’ultimo sovrappasso, quello da Via Vico, dall’amministrazione hanno ribadito che “il suo utilizzo avrebbe indubbiamente reso più sicuro il transito ai pedoni, principalmente a quelli che si recano dal terminal verso il centro della città, l’Università, le scuole e in direzione opposta”.

Sono in molti però a segnalarci che nonostante siano fruibili questi sovrappassi, lungo la strada che porta al Terminal e in particolare alla rotatoria dopo via Giambattista Vico, snodo importante, al mattino, tra le 7:30 e le 8:30 e il pomeriggio tra le 13:30 e 14:00, sono in molti, troppi forse, soprattutto ragazzi e studenti, che preferiscono attraversare e tagliare la strada piuttosto che utilizzare i percorsi pedonali. Tutto questo, viene evidenziato sempre da automobilisti e cittadini, quando il traffico è maggiore, in orari di punta. Insomma una situazione pericolosa che da tempo è sotto gli occhi di quanti quella strada la percorre e che chiedono a chi di dovere, a chi è preposto al controllo, anche di prendere opportuni provvedimenti, ferma restando la coscienza civica dei pedoni, perchè i sovrappassi sono aperti e fruibili.