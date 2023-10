“La pace è un bene estremamente prezioso quanto fragile, del cui valore non sempre siamo consapevoli. Ora più che mai è necessario continuare a pregare per la pace”. La Presidenza della Cei ha promosso una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione per martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del patriarca di Gerusalemme dei Latini, card. Pierbattista Pizzaballa, che a nome di tutti gli Ordinari ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi «nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione».

Tutti gli uomini e le donne di buona volontà sono invitati a vivere una giornata di preghiera per la pace. Accogliendo la proposta della Cei, anche la diocesi di Campobasso Bojano vivrà, martedì 17 ottobre dalle ore 19,00 alle 20,00 presso la chiesa della Libera a Campobasso, un incontro di preghiera, presieduto dall’Arcivescovo Giancarlo Bregantini, per invocare la pace e fermate tutte le guerre, affinché le nostre preghiere possano giungere ai duri cuori dei Governanti della Terra. Le intenzioni di preghiera saranno in comunione con i cristiani di Terra Santa.