Il fondatore e presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ospite della Caritas di Trivento. La Scuola di Specializzazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” e la Caritas di Trivento hanno invitato il fondatore e presidente di Libera (associazioni, nomi e numeri contro le mafie) don Luigi Ciotti. Prenderà parte all’incontro – fa sapere don Alberto Conti, presidnete Caritas trignina – anche Simona Perilli, membro ufficio presidenza di Libera. Appuntamento per oggi 16 ottobre 2023, alle ore 16.00, presso la sede Caritas, in contrada Vivara di Trivento, 185, Chiesa san Casto. Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout – si riporta sul sito ufficiale – coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.