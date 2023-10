di Stefano Capuano

Esordio positivo e subito 3 punti per il neo tecnico del Campobasso, Rosario Pergolizzi: “Ho messo giocatori che mi avrebbero permesso di cambiare sistema di gioco durante la partita. Dal 3-5-2, al 4-3-1-2 fino al 4-4-2. Vorrei che la squadra cominciasse ad interpretare le cose in questa maniera. La prima mezz’ora di gioco mi è piaciuta molto, come pressione e tempi di uscita. Nel secondo tempo, c’è stato un calo fisico da parte di alcuni e siamo andati in difficoltà. Ho modificato Bonacchi con Pontillo per marcare Kerjota. Abbiamo vinto, ma c’è tanto da lavorare. I ragazzi si sono messi a disposizione, dobbiamo restare sereni, senza esaltarci, ci vuole continuità. In azione non abbiamo quasi mai sofferto e la Vigor Senigallia è un’ottima squadra, che fa tanto possesso palla. Sui calci d’angolo siamo stati bravi a difendere e siamo stati bravi nelle ripartenze. Abonckelet? Il ragazzo ha giocato benissimo, uno dei migliori, in allenamento corre tantissimo e non si stanca mai. Voglio giocatori così, che si mettono a disposizione e non si risparmiano”.

Il tecnico della Vigor Senigallia, Aldo Clementi, analizza così la prova dei suoi: “Nel primo tempo siamo stati poco incisivi, abbiamo preso goal su due ripartenze dove potevamo coprire meglio. La partita è cambiata, ma nell’arco dei 90 minuti abbiamo giocato, a tratti, più noi. Purtroppo bisogna commentare una sconfitta, ma è inutile recriminare”.