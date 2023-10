Oggi 14 ottobre il taglio del nastro della mostra fotografica “Trivento nel Tempo”. Presso il Palazzo comunale di via Torretta, alle ore 16.00 sarà inaugurata la mostra fotografica “Trivento nel tempo”, sulla storia ed evoluzione urbanistica del comune trignino. L’ideatore del progetto, il maestro Benito Di Zanna, ha curato la mostra con la dott.ssa Silvia Santorelli e lo Studio 54 Photo di Roberto Landi, “mi congratulo con tutti coloro che hanno reso possibile tale iniziativa – ha riferito il primo cittadino Pasquale Corallo – un viaggio nella storia, che ci riporta indietro negli anni e che scava nella nostra identità. Oltre ad apprezzare la bravura ad allestire la mostra – aggiunge il primo cittadino – va dato atto che con questa apprezzabile iniziativa si rende fruibile la ex sede comunale, come da noi previsto ed immaginato, per iniziative che coinvolgono la cittadinanza e che, in qualche modo, danno respiro e rilancio al centro storico”. Alla realizzazione della mostra fotografica hanno inoltre collaborato Agostino Scarano, Antonio Scarano, Mariateresa De Pasquale, Tonino Mastroiacovo, Antonio Mastroiacovo, Vincenzo Scarano, Luigi Felice, Mario Mastrobuono, Sandro Vasile, Luigi Fagnani, Bruno Griguoli, Armando Quici e Giovanni Di Lallo. È stato possibile organizzare la mostra grazie al generoso contributo del main sponsor Fashion Point srl – azienda tessile locale – e al sostegno della Farmacia San Nazario di Trivento.