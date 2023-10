di Stefano Capuano

Nella conferenza stampa di ieri, Rosario Pergolizzi ha lasciato intendere come la questione “modulo” sia relativa; la priorità è la scelta dei giocatori, in modo da avere equilibrio durante i 90 minuti di gioco. Allo stesso tempo, il nuovo mister rossoblù ha precisato come la gara di domani, nel bene e nel male, non sia decisiva per le sorti del campionato. Per quanto, appare evidente come i tifosi si aspettino una reazione immediata unita ad un risultato positivo, viste le due precedenti (e pesanti) battute d’arresto. Quindi, almeno per la partita contro la Vigor Senigallia, il tecnico siciliano potrebbe proseguire con lo schieramento tattico della precedente gestione, evitando, però, l’inserimento di una punta nel ruolo di esterno di centrocampo. Un’ipotesi di formazione iniziale potrebbe prevedere Esposito tra i pali; difesa a tre con Pontillo, Nonni e Gonzalez; Delgado e Rasi esterni; Maldonado, Tarcinale e Ricamato in mediana. In avanti, possibile il tandem formato da Di Nardo e Ripa. Proprio nel reparto centrale potrebbero esserci le maggiori novità, in quanto la presenza di Delgado (classe 2003) comporterebbe la contestuale presenza di un classe 2004 (Tarcinale) nella zona nevralgica del campo. Inoltre, non è da escludere l’impiego di Abonckelet dal primo minuto. Il nuovo allenatore, al momento, è supportato dai collaboratori della Juniores rossoblù Giovanni Piccirilli e Stefano Gammieri. Non è da scartare l’ipotesi che i due giovani campobassani possano rientrare in pianta stabile nello staff della prima squadra.

Dall’altra parte, la Vigor Senigallia, allenata da Aldo Clementi per la quinta stagione consecutiva, ha gli stessi punti in classifica dei molisani e, come gli avversari di giornata, proviene da due stop di fila (con Chieti e L’Aquila). Dovrebbero essere diversi gli assenti per i marchigiani, tra cui i centrocampisti Capezzani, Gambini e l’attaccante D’Errico. In forte dubbio anche il centrocampista Pierpaoli e, per l’attacco, il capitano Pesaresi.

Dirigerà l’incontro, a partire dalle ore 15:00, il sig. Pizzi di Bergamo.