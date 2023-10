Incendio in un’abitazione nel pieno centro di Trivento, l’emergenza rientra grazie ai carabinieri e vigili del fuoco. Nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, una nuvola di fumo ha invaso il centro abitato di Trivento, nello specifico, una casa in via Cupelle, fortunatamente non abitata, ha preso fuoco. Grazie all’intervento immediato degli uomini della locale Caserma dei carabinieri e il successivo intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso, il rischio è stato circoscritto e allontanato. Sono in corso le indagini per verificare le origini dell’incendio.