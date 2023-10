Da lunedì 16 ottobre la camera iperbarica di Larino tornerà di fatto attiva. Il centro, un’eccellenza della sanità molisana, a disposizione negli anni anche della popolazione delle regioni limitrofe, riaprirà anche se all’inizio a regime ridotto.

L’impianto perfettamente funzionante, da due anni veniva accesa ogni giorno, ma inutilizzata per mancanza dell’anestesista. Ma la soluzione è arrivata attraverso una convenzione tra l’Asrem e la struttura privata accreditata, la Responsible. E’ tutto scritto nella delibera del nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria, Giovanni Di Santo: la convenzione prevede la fornitura in via sperimentale di prestazioni specialistiche di anestesia, terapia intensiva e medicina del dolore al centro iperbarico della Casa della salute di Larino.

Per il momento da lunedì la camera sarà aperta per due volte a settimana, in base anche al numero di pazienti da trattare e contando di ampliare gradualmente i giorni di funzionamento. Si prevede infatti l’aumento dell’utenza. A onor del vero le camere iperbariche più vicine sono a Fano e a Bari.

“La riattivazione del centro iperbarico permette – scrive l’Asrem – di incrementare l’efficienza della struttura e l’uso ottimale delle risorse pubbliche nonché di rispondere ai bisogni di un ampio bacino di utenza che si estende anche alle regioni Abruzzo e Basilicata, al nord della regione Puglia e ad alcuni centri della provincia di Benevento, determinando una mobilità attiva che potrebbe aggirarsi intorno al 70%”.

Nel tempo, nonostante le varie procedure attivate dall’Asrem per il reperimento del personale specializzato in anestesia, la problematica non si è risolta definitivamente. Decisiva, però, questa convenzione. L’integrazione tra pubblico e privato, li dove serve, a beneficio del paziente, deve diventare ordinaria, questo in sostanza il pensiero di un soddisfatto Stefano Petracca, presidente di Responsible.