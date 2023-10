Celebrata la giornata del Dono presso il centro diurno socio-educativo di Trivento “Raggio di Luce”. Anche in questa edizione della Giornata del Dono, gli alunni della scuola materna “Montagna” hanno voluto dedicare il loro tempo ai ragazzi del Centro diurno Raggio di Luce, fare visita e donare loro tanti regali creati con le loro manine e condividere momenti di festa e di ricreazione. “È dall’anno scorso che questa classe della scuola materna fa visita al nostro Centro – ha riferito la responsabile dell’associazione “Cielo e Terra”, Maria Mastroiacovo – in più occasioni, i bambini oramai sono diventati amici dei nostri ragazzi, questo dimostra come si può crescere nell’accettazione della diversità. Un ringraziamento va alle due maestre Isdea e Maria che lavorano anche su questo fronte con sana lungimiranza. Grazie anche ai bimbi che con la loro delicata innocenza dimostrano di non avere alcun limite e alle loro famiglie che li educano ad essere persone libere da ogni preconcetto. In tutte le occasioni di incontro presso Cielo e Terra – continua Mastroiacovo – c’è sempre il supporto della nostra Amministrazione nella presenza del Sindaco Pasquale Corallo e/o degli Assessori e Consiglieri. Ringraziamo e invitiamo tutti a farsi portavoce, come hanno fatto i bimbi della materna, di questo bellissimo gesto del “dono” ricordando che anche donare un po’ di tempo nel volontariato si guadagna sempre perché fa bene al cuore”.