Ancora pochi posti a disposizione per la commedia “I soldi non fanno la felicità – specialmende quanne so’ poche”, in programma venerdì 13 ottobre alle 20,30 presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli in contrada Difesa Grande a Termoli.

C’è stato un vero e proprio boom di richieste per lo spettacolo, un classico del teatro popolare molisano, ma c’è ancora tempo per ottenere i biglietti, basta affrettarsi e consultare le pagine Facebook e Instagram della compagnia teatrale “Sceme sembe nuje”, oppure rivolgersi direttamente al 327 956 6623.

“I soldi non fanno la felicità – specialmende quanne so’ poche” è una commedia esilarante, che narra le vicende rocambolesche che avvengono in casa di Ciccillo, dove una famiglia in perenne stato di povertà intravede un’opportunità di riscatto dall’improvviso arrivo di uno zio d’America…

Lo spettacolo è stato uno dei piatti forti di Jamme BBelle, il festival itinerante che presto tornerà nei teatri molisani per una seconda edizione.