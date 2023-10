L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise sarà presente alla 280ma edizione della Fiera d’Ottobre di Larino che aprirà domani pomeriggio, alle ore 16.30 nel polo fieristico frentano.

L’Aast partecipa con uno spazio espositivo per presentare il territorio, promuovere le imprese e soprattutto illustrare i progetti dedicato al turismo in corso e in programma nei prossimi mesi.

Si conferma l’impegno dell’Aast nelle manifestazioni fieristiche dedicate al Turismo e al territorio in regione, in Italia e in Europa per dare risalto e valore alle peculiarità del Molise.

Durante la “tre giorni” saranno consegnate brochure e gadget ai visitatori.