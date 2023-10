Grande partecipazione all’Internazionale del Turismo di Rimini. Il Molise con il suo stand provocatorio e incline alla conoscenza della Biodiversità, unico dell’intera Fiera, ha catalizzato l’attenzione di curiosi e operatori. Un quadrato circoscritto da fili di tela che inducono il visitatore alla curiosa entrata. All’interno ogni stigliatura è di materiale biodegradabile ed ecologicamente riciclabile. “

“Molise terra della biodiversità”, lo slogan dello stand che sin dall’apertura mattutina ha reso significativa la partecipazione del Molise alla kermesse commerciale del turismo più importante d’Europa. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, Ente attuatore del progetto regionale, ha inteso così dare il via ad un nuovo concetto di amplificazione delle esigenze turistiche, connotando la reale condizione di subalternità alla regina indiscussa di una regione che gode di circa il 78% di biodiversità al Mondo. “Eccentrico e basilare, ottima scelta”, le parole dei visitatori che man mano passa il tempo dall’inaugurazione mattutina, si recano incuriositi allo stan Molise, posto nel Padiglione A5. Il TTG di Rimini è alla 60^ edizione e mai come quest’anno, sin dal primo giorno, pur se infrasettimanale, ha fatto registrare il tutto esaurito. Il Molise da ormai molti anni, si distingue per innovazione e modalità nell’esprimere e proporre il suo potenziale. Le immagini che scorrono sui maxischermi parlano assai chiaro e condizionano favorevolmente visitatori, operatori, curiosi. Con oltre 40 attività connesse al settore turismo, la regione ha sbalordito per presenza anche le regioni più blasonate. Qualcosa si muove, un nuovo solco è tracciato. Il Molise è sempre più all’attenzione del mondo turistico. Appaga e mostra le sue eccellenze sotto ogni sua forma e dinamicamente si rende utile a chi crede in una vera svolta verso gli anni a venire che, a fronte di progetti e finanziamenti derivanti dal PNRR, potrà condizionare positivamente il futuro dei giovani che sempre più sono in cerca di dimensione e identità. La giornata ha visto la sottoscrizione di un accordo tra l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise e la Confartigianato.