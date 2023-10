Raccolta fondi con la mela di AISM, ottima risposta di pubblico a Trivento e negli altri centri. Nel fine settimana i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sono scesi in piazza con le oramai famose mele per la raccolta fondi. Come nelle precedenti edizioni, in tanti hanno voluto dare il proprio contributo alla ricerca, “anche in questa occasione abbiamo riscontrato un gran numero di cittadini che hanno voluto contribuire all’iniziativa – ha riferito il responsabile regionale Aism, Gino Donatelli – solo con la collaborazione di tutti possiamo ottenere risultati sempre più incoraggianti, che ci permettono di andare avanti e realizzare le prossime attività messe in programma. Un ringraziamento a tutti – chiude Donatelli – in particolare ai tanti collaboratori che hanno sacrificato il loro fine settimana per questa giusta causa”.