Tutte archiviate, dal Tribunale di Larino, le accuse per le quali l’ex sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro, e altri 12 consiglieri comunali della sua amministrazione erano finiti sotto inchiesta con le accuse di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.

La vicenda giudiziaria era scaturita dalla denuncia di una società immobiliare in merito a presunte violazioni di legge in Consiglio comunale dove era stato annullato il programma edilizio di contrada Mucchietti. La procura di Larino aveva chiesto l’archiviazione delle accuse per i 13 indagati, ma la società denunciante si era opposta.

E’ stata quindi fissata l’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari che, ascoltate le parti, ha archiviato la vicenda giudiziaria.