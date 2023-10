Partito il ciclo di soggiorno termale per 50 cittadini di Trivento e comuni limitrofi. Nella mattinata di oggi, 9 ottobre 2023, è stato attivato il ciclo di cure termali pendolare, presso lo stabilimento di Telese Terme, in provincia di Benevento, per circa 50 cittadini residenti nei comuni di Trivento, Roccavivara, Salcito, Pietracupa e San Biase. Grazie al finanziamento dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, che ha messo anche a disposizione il personale per l’attivazione e l’organizzazione del servizio, e la compartecipazione alle spese di Telese Terme, è stato possibile attivare gratuitamente il soggiorno termale, della durata di 12 giorni consecutivi, compreso il sabato, a carattere pendolare, con partenza la mattina e ritorno nel pomeriggio. “Abbiamo ripristinato un servizio che il Comune di Trivento offriva già in passato – fanno sapere il sindaco Pasquale Corallo e il vicesindaco Sandra Stinziani – un servizio oltretutto messo anche nel nostro programma elettorale. L’avviso pubblico era rivolto anche ai comuni limitrofi, afferenti l’Ambito Sociale di Campobasso, e la risposta dei cittadini è stata consistente. Veniamo dal successo del campus estivo e oggi – chiude la nota dell’Amministrazione comunale – siamo riusciti a coinvolgere anche cittadini di un’altra fascia di età, questo non può che farci ritenere soddisfatti e pensare già alle iniziative future”.