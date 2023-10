L’Arcivescovo di Campobasso Bojano Giancarlo Bregantini vuole accogliere il suo successore in Cattedrale. “I lavori stanno per essere ultimati e l’8 dicembre è la data indicata per la riapertura” ha detto.

“Come mi comunicano i responsabili i lavori sono a buon punto, salvo ritocchi all’organo e altri interventi, quindi abbiamo ufficialmente chiesto alla ditta di fare tutto per consentirci di riaprire l’8 dicembre. I finanziamenti da Regione e Curia sono stati dati – ha continuato l’arcivescovo – l’intento è accogliere il mio successore in Cattedrale con la dignità che si deve, come è stato fatto per me. io sono pronto ad accogliere chiunque arrivi, anche per Natale, o per l’Epifania o per quando venga deciso dalla Santa Sede. Ora sono impegnati con il Sinodo e ci sono le questioni, purtroppo, che riguardano le guerre”.

Insomma, Bregantini, che ha raggiunto i 75 anni di età, dopo 15 anni a capo della Diocesi di Campobasso Bojano, è pronto a passare il testimone al successore.

“Il Papa mi ha comunicato di reggere la Diocesi fino all’arrivo del nuovo presule e quindi la riapertura della Cattedrale diventa un obiettivo importante”.