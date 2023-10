Tanta carne al fuoco, non manca l’ottimismo in casa Stellantis, il confronto tra azienda e istituzioni va avanti, i sindacati sia locali che nazionali sono vigili e c’è un altro aspetto che procede ed è legato alla futura realizzazione della gigafactory di Termoli: l’iter amministrativo è partito. Quella famosa burocrazia che è parte integrante di ogni processo d’insediamento non è ferma al palo. Anzi. Negli ultimi mesi, richieste, verifiche, concreto quindi l’interessamento di Acc, la società che si occuperà della costruzione della nuova fabbrica. Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di celle e moduli di batterie per il settore automotive. L’impianto sarà costituito da due unità produttive, denominate TER 12 e TER3, con una capacità produttiva complessiva pari a circa 46 gigawattore in grado di produrre circa 2 milioni di moduli all’anno.

L’impianto produrrà batterie agli ioni di litio attraverso un processo produttivo innovativo, per il quale ad oggi non esistono nel territorio nazionale altre realtà analoghe, a partire dalla realizzazione di celle elettrochimiche, successivamente assemblate in moduli pronti per essere infine assemblati tra loro in pacchi batteria