Già i giorni di lavoro sono ridotti, dai 60 ai 70 all’anno, poi la sorpresa, quella terribile è dietro l’angolo: gli operatori della cosiddetta piccola pesca termolesi sono usciti in mare e hanno trovato le vongole morte.

10 barche che quindi non possono lavorare, circa 30 famiglie, oggi nell’incertezza più assoluta. Serve un intervento concreto. Che siano ristori, che sia la possibilità di ripopolare il mare, ovviamente con quella attività che in gergo si chiama riseminare. Una situazione paradossale e drammatica.

Poco più su, oltre i confini molisani, o poco più giù, questo brutto fenomeno in mare non si è presentato. Solo per i pescatori termolesi dei cosiddetti molluschi bivalvi la spiacevole sorpresa. Non è chiaro cosa abbia provocato questa moria di vongole, forse le condizioni dell’acqua. Resta il fatto che un intero settore rischia il baratro.