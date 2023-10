Anche uno studente venafrano sarà premiato il prossimo 18 ottobre al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia “Alfieri del Lavoro 2023”. Si tratta di Antonio Iannarelli, 18 anni, si è diplomato con 100 e lode al Liceo Scientifico dell’Istituto “Giordano” di Venafro e da poco ha iniziato il suo percorso universitario alla facoltà di medicina e chirurgia della Cattolica di Roma. Il tempo libero lo ha sempre dedicato al volontariato con la Croce Rossa. Sarà premiato dal Capo dello Stato durante la cerimonia di conferimento delle onorificenze ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso.

Premiato da Mattarella, Antonio Iannarelli: “Onorato di essere Alfiere del Lavoro”

“Sono onorato di poter ricevere dal Presidente della Repubblica Mattarella l’onorificenza di Alfiere del Lavoro 2023 – ha commentato Antonio Iannarelli – Sono sempre stato una persona ambiziosa e ottenere questa nomina significa aver raggiunto un grande traguardo. Il momento in cui ho ricevuto la telefonata dove mi hanno comunicato di essere stato scelto come Alfiere del Lavoro è stato molto particolare, ricco di emozioni e ho provato un forte senso di soddisfazione. Essere Alfiere del Lavoro rappresenta una grande responsabilità e un successo personale. Mi sono diplomato nell’Istituto Omnicomprensivo Antonio Giordano con il massimo dei voti e il mio percorso scolastico è stato ricco di esperienze in tutti i campi sia in Italia che in Europa. Ora studio Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e il mio obbiettivo è quello di specializzarmi nel campo della chirurgia. Sogno un futuro. Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto e che mi hanno sostenuto in questo percorso, in particolare la mia famiglia, il dirigente scolastico della mia scuola, i miei professori, i miei amici e la mia fidanzata Virginia”.

Marcellino D’Ambrosa, dirigente del Giordano di Venafro, esprime tutta la sua soddisfazione e quella del personale scolastico. “La nomina ad Alfiere del Lavoro dello studente Antonio Iannarelli è per me e per tutta la Scuola che mi onore di dirigere, motivo di orgoglio e anche di grande soddisfazione. Dietro questo premio c’è tutto il valore aggiunto del Giordano di Venafro, di chi lavora tutti i giorni con i nostri studenti per far emergere i loro talenti. Antonio Iannarelli è stato la nostra punta di diamante per il suo intero percorso scolastico nell’indirizzo dello Scientifico, distinguendosi sempre, mettendo nello studio al primo posto le sue enormi qualità umane. Un esempio per tutti, un esempio che porteremo ai nostri studenti perché possano volare sempre in alto”.