di Stefano Capuano

Quinta giornata di campionato, trasferta insidiosa per il Campobasso a Riano contro il Roma City.

Mosconi cambia rispetto alle ultime gare, inserendo Vitale in difesa e facendo esordire Rasi dal primo minuto. Fuori Mengani (nemmeno in panchina). Dall’inizio anche Lombari, che potrebbe fungere da esterno destro di centrocampo o da attaccante esterno in caso di 4-3-3, con Rasi e Vitale terzini.

Nel Roma City, c’è la coppia d’attacco Di Renzo-Sparacello. Assente Delmastro, dentro Ascoli. In panchina Proia.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma City: Muraca, Scognamiglio, Codromaz, Ferrante, Ascoli, Capece,Gelonese, Pellegrino, Diniz, Di Renzo, Sparacello (a disp. Di Chiara, Gurini, Fradella, Bonello, Cabella, Proia, Di Fabio, Mancino, Bekale).

Campobasso: Esposito; Vitale, Nonni, Bonacchi, Lombari, Tordella, Maldonado, Ricamato, Rasi, Corvino, Di Nardo (a disp. Di Donato, Pontillo, Gonzalez, Cagnini, Abonckelet, Delgado, Tarcinale, Abreu, Ripa).

CRONACA LIVE