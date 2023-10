CONIT CISTERNA ​6

CLN CUS MOLISE ​4

(2-0 primo tempo)

Conit Cisterna: Malafronte, Acchioni, Lauretti, Noccioni, Stasino, Grazioli, Campioni, Annunziata, Hamadi, Iazzetta. All. Serpietri.

Cln Cus Molise: Polisena, Sabia, Nathan, Ferrara, Migliorini, Persichillo, Pizzuto. All. Di Stefano.

Marcatori: Acchioni, Stasino pt; Ferrara (2), Sabia, Stasino (2),Grazioli, Lauretti (rig), Polisena st.

Note: ammonito Acchioni, Migliorini, Ferrara, Stasino. Espulso Ferrara.

Il Cln Cus Molise esce dalla coppa Divisione battuto a Cisterna al termine di una gara che ha visto le due squadre fronteggiarsi a testa alta. La cronaca – Si presenta subito la Conit con Campioni, finta e tiro, Polisena vola a deviare in angolo con la mano di richiamo. La squadra di casa passa in vantaggio con Acchioni che va in pressione, recupera palla e deposita in rete per l’1-0. Il Cln Cus Molise non ci sta, Nathan prova a suonare la carica ma la conclusione terminata al lato. Sull’altro fronte è Stasino a tirare, Polisena si oppone. Acchioni ci prova ancora per la Conit, l’estremo difensore molisano è attento e devia in calcio d’angolo. Prima del riposo arriva il raddoppio della Conit. Sul rilancio di Malafronte è Stasino a presentarsi a tu per tu con Polisena e a depositare in rete il 2-0.

Nel secondo tempo parte forte il Cln Cus Molise. Ferrara approfitta di una palla persa dei locali e batte Malafronte con un tiro preciso, sfera a baciare il palo e poi in fondo al sacco. Subito dopo arriva il pari degli ospiti. Punizione calciata da Nathan, Malafronte respinge e Sabia è il più lesto di tutti a piazzare il tapin vincente che vale il 2-2. Il Cln Cus Molise non si accontenta e completa la rimonta con una conclusione bellissima di Ferrara e cuoio che si insacca all’incrocio dei pali. La gioia del gol dura poco però perché la Conit trova il 3-3 grazie a Stasino che devia sotto misura e beffa Polisena. La squadra laziale mette poi la freccia con Stasino che riceve palla spalle alla porta, si gira e scarica in rete il 4-3. I locali si portano sul doppio vantaggiograzie a Grazioli che accompagna l’azione e gonfia ancora la rete. E’ poi Annunziata ad offrire una gran palla ad Acchioni, Polisena risponde presente. Piove sul bagnato per il Cln Cus Molise: Ferrara, già ammonito, commette fallo su Annunziata e rimedia il secondo giallo. Ospiti costretti a due minuti di inferiorità. La formazione laziale trova anche la sesta rete con un calcio di rigore realizzato da Lauretti e assegnato per un fallo di mano di Sabia in area su tiro di Acchioni. Il Cln Cus Molise accorcia le distanze con Polisena che, salito in zona offensiva, è abile a realizzare da posizione favorevole dopo un tiro di Nathan deviato dalla difesa. La gara si chiude qui con la Conit che vince e passa al secondo turno. Il Cln Cus Molise esce dalla coppa Divisione a testa alta.