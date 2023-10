Un essere abominevole, solo mostro può essere definito l’individuo che oggi ha letteralmente legato al cappio la vita di una cagnolina docilissima dal nome Lilly.

La denuncia da parte di Dilma Baldassarre donna che da anni si batte per la tutela degli animali.

Un fatto gravissimo accaduto nella zona del cimitero a Larino in contrada Lagoluppoli. “Sono state già coinvolte le associazioni Enpa e Oipa – ha detto Dilma – che manderanno i loro avvocati per procedere all’accesso agli atti, in quanto la signora che ha ritrovato Lilly impiccata con il suo stesso guinzaglio, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno chiamato il veterinario Asrem che l’ha identificata tramite la lettura del cip che la cagnolina aveva regolarmente”.