L’Abate Ordinario di Montecassino ospite al Santuario di Canneto per il primo ritiro mensile del clero diocesano di Trivento. Nella splendida cornice del Santuario ed ex Abbazia benedettina di Santa Maria di Canneto, la Diocesi di Trivento, per desiderio di S.E. Mons. Claudio Palumbo, ha ospitato, nella sua prima uscita pubblica in Molise, l’Abate Ordinario di Montecassino, Don Antonio Luca Fallica, O.S.B., in occasione del primo Ritiro Mensile del Clero Diocesano del nuovo Anno Pastorale 2023-2024. Dopo l’adorazione silenziosa e la preghiera dell’Ora Media, con meditazione di S.E. il Vescovo sulla necessità del concreto vivere l’amore fraterno – si riporta sul sito diocesano – come via di comunione preferenziale per i presbiteri tra di loro e per essere pastori autentici di una Chiesa Sinodale viva e missionaria, nel salone del Santuario, il Rev.mo Padre Abate Don Antonio Luca Fallica ha tenuto la conferenza sulla traccia scelta dalla Conferenza Episcopale Italiana per quest’anno sinodale di discernimento, la pericope dei Discepoli di Emmaus al cap. 24, 13-35 del Vangelo di Luca, svolgendo una lectio divina puntuale ed accurata del testo. In tale pericope si evidenzia il percorso dei discepoli delusi e scoraggiati, in crisi di Fede, per la morte del Signore, i quali, anche se ormai in viaggio lontano da Gerusalemme, simbolo della centralità della Fede, vengono ivi ricondotti dal Risorto, che cammina insieme a loro. Il tutto avviene prima attraverso un cammino di intelligenza delle Scritture, che li porta a scoprire il piano di Dio nella Storia, per poi approdare al culmine, costituito dal sacramento dell’Eucaristia, ove i due discepoli riconoscono la presenza viva e vivificante del Signore Gesù Risorto nella Storia e sono, così, in grado di invertire la marcia di allontanamento dalla Chiesa e di riapprodare nel seno della Chiesa stessa, mediante il ritorno a Gerusalemme. Insegnamento vivo e vitale per la Chiesa in Cammino Sinodale. Al termine dell’incontro S.E. il Vescovo ha annunziato la nomina di Mons. Luca Mastrangelo a Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e di Don Pietro Paolo Monaco ad incaricato dell’Ufficio di “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Il Presbiterio diocesano ha infine salutato con un caloroso applauso il nuovo Vicario Generale, Don Mario Fangio, parroco di Carovilli (Is) – Chiude la nota diocesana – cui porgiamo gli Auguri più fervidi di un fecondo servizio pastorale all’intera nostra amata Chiesa Triventina”.