Share on Twitter

Share on Facebook

Entro marzo arriveranno 12 milioni di euro come risarcimento per i Martiri di Fornelli uccisi dai tedeschi il 4 ottobre del 1943. I familiari delle vittime riceveranno dallo Stato italiano l’indennizzo che, dopo ottanta lunghi anni, rende finalmente giustizia al podestà del paesino in provincia di Isernia e ai cinque suoi concittadini trucidati da un reparto di soldati nazisti.

Al Comune invece un fondo di 637mila euro che, come annunciato dal sindaco Gianni Tedeschi, saranno utilizzati per realizzare opere in memoria dei martiri.

Durante la seconda guerra mondiale, stanchi delle razzie di guerra, gli abitanti si ribellarono ai tedeschi e uccisero un soldato. Per rappresaglia sarebbero dovuti morire dieci innocenti, ma il podestà Giuseppe Laurelli, non lo permise e si immolò salvando la vita a quattro persone. Oltre a lui, morirono Giuseppe Castaldi, Vincenzo Castaldi, Celestino Lancellotta, Domenico Lancellotta, Michele Petrarca.

L’esecuzione avvenne davanti agli occhi di tutti i cittadini e i corpi delle vittime furono restituiti alle famiglie solo dopo 20 giorni.

A fine 2020 poi arrivò la storica sentenza del Tribunale di Isernia emessa dal compianto giudice Fabio Papa che condannò la Germania “al risarcimento dei danni morali scaturiti dalla crudeltà della strage. Nei prossimi mesi arriverà l’indennizzo e si chiuderà con lieto fine quel tragico capitolo del 900 molisano. Il dolore è ancora forte ma altrettanto forte – ha commentato il sindaco Tedeschi – è il dovere di ricordare chi perse la vita per la follia nazista.

Un riconoscimento che ripaga solo in parte la violenza nei confronti della nostra comunità – ha commentato il primo cittadino – . Il dolore è ancora forte ma altrettanto forte è il dovere di ricordare chi perse la vita per la follia nazista.