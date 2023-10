Le sedi dell’Istituto Zooprofilattico di Isernia e Termoli non saranno né cancellate, né depotenziate.

Non ha usato giri di parole il direttore della struttura, Nicola D’Alterio che ha anzi spiegato che l’Istituto ha investito molto sia nelle infrastrutture che in risorse umane nelle sedi molisane.

Ho letto con stupore – ha dichiarato – che la riorganizzazione cancellerebbe le sedi di Termoli e Isernia, ma la verità è un’altra.

Per quanto riguarda Campobasso, ha poi spiegato D’Alterio, sono stati stanziati circa cinquecento mila euro, mentre centocinquantamila sono stati investiti a Termoli.

L’Istituto Zooprofilattico ha infine previsto lavori alla sede di Isernia, che partiranno a breve, per un ammontare di 400mila euro.

Una scelta sostenuta anche dal consiglio di amministrazione, il cui presidente, Alfonso Cantone, ha ribadito che il programma è stato condiviso in pieno dal Cda, che ritiene strategiche le sedi dell’Istituto in Molise.

Sedi – ha poi spiegato Cantone – dotate di caratteristiche particolari, altamente specialistiche, essenziali per lo sviluppo delle attività di tutto l’Ente.

Tra queste il Centro Ricerche per gli Ecosistemi marini e Pesca di Termoli che rappresenta una vera e propria eccellenza per il territorio.

Il nuovo assetto dell’IZS si propone di ottimizzare le attività e ridurre i costi, eliminando i doppioni e al tempo stesso fornire servizi di sempre più elevato valore scientifico allo Stato e alle Regioni di competenza.

Quello che cambia, non è l’esistenza delle Sedi molisane ma la natura degli incarichi dirigenziali che in alcuni casi diventeranno di alta specializzazione.

“Il Molise ha prerogative uniche che devono essere messe ancora più in risalto – ha aggiunto D’Alterio – come l’area di Isernia dove la zootecnia e le produzioni agroalimentari di nicchia sono di qualità eccellente. Per questo vanno tutelate e per questo – ha concluso il direttore – stiamo per assumere nuovo personale”.